KKTC' ye Gelen Yolcu Sayısında Büyük Düşüş

Yolcu ve uçak sayıları dibe vurdu. T&T Ercan Havalimanı’nın kapalı kaldığı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına bakıldığında 2019’un ayni aylarına oranla 2020’de uçak sayısında yüzde 84.5, yolcu sayısında ise yüzde 88.5 gerileme yaşandı

Ercan’ı işleten T&T şirketinin, havalimanının tarifeli seferlere kapatıldığı dönemde de Devlete tahakkuk ettiği gelirin yüzde 47,8’ini ciro payı ile KDV’yi aksatmadan peşin ödediği öğrenildi

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) KKTC’deki uçak ve yolcu trafiğini de vurdu.

COVID-19 virüsü, birçok ülkede havalimanlarının kapanmasına ve binlerce uçağın terminallere hapsolmasına neden olurken, KKTC’nin Dünya’ya açılan tek penceresi konumundaki T&T Ercan Havalimanı da yaşanan bu olumsuz koşullardan payını aldı.

Salgının KKTC’ye de sıçramasının ardından 20 Mart itibariyle tarifeli uçuşlara kapatılan T&T Ercan Havalimanı’nda uçak ve yolcu sayılarında önemli oranda gerilemeler yaşandı.

UÇAK YÜZDE 84, YOLCU SAYISI YÜZDE 88.5 DÜŞTÜ

COVID-19 algını nedeni ile KKTC’de birçok iş yerinin kepenk kapatması ülke ekonomisine büyük darbe vururken, yıllardır ülkemize uygulanan ambargolar nedeni ile direk uçuş yapılamayan KKTC’de tek hava limanı konumundaki T&T Ercan Havalimanı da bu durumdan olumsuz etkilendi.

T&T Ercan Havalimanı, 20 Mart 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından tarifeli uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanının kapalı kaldığı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına bakıldığında 2019’un ayni aylarına oranla 2020’de uçak sayısında yüzde 84.5, yolcu sayısında yüzde 88.5 gerileme yaşandığı görülüyor.

2019 yılının ayni aylarında havalimanına 9 bin 88 uçak karşılıklı sefer yaparken, 2020’de kapalı kalınan pandemi döneminde bu sayı bin 400’e geriledi. Bu dönemde yolcu rakamları da hiç de iç acıcı olmadı.

2019 yılında Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 1 milyon 290 bin 876 yolcu trafiği olan T&T Ercan Havalimanı’nda bu rakam 2020 yılının ayni döneminde 147 bin 816’ya geriledi. Gerileme oranı yüzde 88.5 oldu.

7096 UÇAK 1293’E, BİR MİLYON YOLCU İSE 110 BİNE GERİLEDİ

2019 yılında Mart ile Ağustos ayların arasında T&T Ercan Havalimanı’na 14 bin 196 uçak sefer gerçekleştirirken, bu rakam 2020 yılının ayni döneminde 2 bin 589’a düştü.

2019 yılında ayni aylarda havalimanına 2 milyon 52 bin 113 yolcu T&T Ercan Havalimanı’nı kullanırken 2020 Mart- Ağustos aylarında bu rakam Yüzde 87.3 gerileyerek 259 bin 754 oldu.

MAYIS 2020’DE SADECE 3 YOLCU GİRİŞ YAPTI

Havalimanında 2019 yılında günlük yolcu geliş rakamları 150 ile 190 binlerde iken 2020 yılının Mayıs ayında bu sayı sadece 3 olarak gerçekleşti.

2019’un Mayıs ayında gelen ve giden yolcu sayıları 308 bin 749 kişi iken pandemi dönemi içerisinde yer alan 2020 yılında yüzde 99.9 düşerek 20 rakamında kaldı.

İstatistiklere göre Mayıs 2019’da 152 bin 974 kişi havalimanından ülkeye giriş yaparken, 2020’nin ayni ayında bu rakam sadece 3 oldu.

ERCAN’IN KAPALI OLDUĞU DÖNEMDE CİRO PAYI ÖDENDİ

COVID-19 nedeniyle 2019 yılına göre 2020’de uçak ve yolcu sayılarında önemli oranda gerilemeler yaşanırken, Ercan Havalimanı’nı işleten T&T şirketi, sözleşme hükümleri çerçevesinde havalimanının tarifeli seferlere kapatıldığı dönemde de Devlete tahakkuk ettiği gelirin yüzde 47,8’ini ciro payı ile KDV’yi aksatmadan peşin ödediği öğrenildi.

Şirketin bu ödemelerin yanında birçok büyük şirketten yıllardır alacaklarını almamanın sıkıntısını yaşadığı da edinilen bilgiler arasında.