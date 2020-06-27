KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarına ilişkin liste açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklama şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A grubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A grubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Grubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B grubundaki uygulama geçerli olacaktır.

B Grubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.

C Grubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.

A GRUBU ÜLKELER

Avusturya Almanya Bulgaristan Bosna Hersek Çek Cumhuriyeti Estonya Finlandiya Güney Kore Hırvatistan İsviçre İzlanda Karabağ Letonya Lihtenşayn Litvanya Lüxemburg Macaristan Malta Norveç Slovakya Slovenya Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

Avusturalya Belçika Birleşik Arap Emirlikleri Danimarka Fransa Hollanda İrlanda İsrail İspanya Japonya Kanada Lübnan Maldivler Portekiz Polonya Romanya Singapur Türkiye Ürdün

C GRUBU ÜLKELERİ