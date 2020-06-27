KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarına ilişkin liste açıklandı

KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarına ilişkin liste açıklandı
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KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarına ilişkin liste açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklama şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A grubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A grubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Grubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B grubundaki uygulama geçerli olacaktır. 

B Grubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır. 

C Grubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.  Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.

A GRUBU ÜLKELER

  1. Avusturya
  2. Almanya
  3. Bulgaristan
  4. Bosna Hersek
  5. Çek Cumhuriyeti
  6. Estonya
  7. Finlandiya
  8. Güney Kore
  9. Hırvatistan
  10. İsviçre
  11. İzlanda
  12. Karabağ
  13. Letonya
  14. Lihtenşayn
  15. Litvanya
  16. Lüxemburg
  17. Macaristan
  18. Malta
  19. Norveç
  20. Slovakya
  21. Slovenya
  22. Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

  1. Avusturalya
  2. Belçika
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Danimarka
  5. Fransa
  6. Hollanda
  7. İrlanda
  8. İsrail
  9. İspanya
  10. Japonya
  11. Kanada
  12. Lübnan
  13. Maldivler
  14. Portekiz
  15. Polonya
  16. Romanya
  17. Singapur
  18. Türkiye
  19. Ürdün

C GRUBU ÜLKELERİ

  1. Amerika
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. İngiltere
  5. İtalya
  6. İsveç
  7. İran
  8. Meksika
  9. Pakistan
  10. Rusya
  11. Diğer Ülkeler
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