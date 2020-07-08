KKTC'ye geçişlere Rum polisi engeli

Güney Kıbrıs’a uçuşların başlaması ile birlikte Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye geçmeye çalışan yabancıların Rum polisinin engellemesi ile karşılaştığına ilişkin haberler sosyal medyada geniş yer tutmaya başladı. KKTC’de ikamet eden veya KKTC’deki tesislerde konaklamak amacıyla Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye ulaşmaya çalışan Avrupa Birliği yurttaşlarının bile bu engelleme ile karşılaşması, tamamen keyfi bir uygulama ile karşı karşıya olunduğunun göstergesi olarak kabul ediliyor.

KKTC’de konaklama ve diğer turizm hizmetlerini sunan yurttaşlar son günlerde sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarında kara kapılarında Rum polisi tarafından sergilenen tutumu kınayan çok sayıda paylaşım yaptılar ve yaşadıklarını anlattılar. Bu paylaşımlara karşın KKTC makamlarının Birleşmiş Milletler veya Rum Yönetimi nezdinde herhangi bir girişimde bulunmaması ise tepkilere neden oluyor.

Bilindiği gibi, Rum tarafı AB ülkeleri dışından gelenlerin KKTC’ye geçişlerini engellerken AB yurttaşlarına ayrıcalıklı davranıyor ve onların bütün ada üzerinde ‘serbest dolaşım hakkı’ olduğu ilkesine dayanarak onların Kuzey’e geçişine engel olmuyordu. Son günlerde engellemeye konu olan kişilerin AB ülkelerinden gelenler olması ise bu tutumun sertleştiği ve herhangi bir hukuki dayanaktan yoksun olduğu anlamına gidiyor.