KKTC vatandaşları yaylalarda mahsur kaldı

Türkiye-KKTC arasında gemi seferlerinin durması özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinden KKTC’ye gelecek olan vatandaşlar için büyük sıkıntı oluşturdu.

Yazları Türkiye’deki yaylalarda geçiren KKTC vatandaşları gemi seferlerinin durmasının ardından Türkiye’de mahsur kaldı.

Seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışan mağdurlar bir an önce gemi seferlerinin başlatılmasını talep ediyor.

Mağdurlardan biri olan Erhan Kara ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

Arkadaşlar iyi akşamlar. Bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Her sene Türkiye ye yaylalara giden çok sayıda KKTC vatandaşı var ve bu insanlar ne olacak? Bunun cevabını bilen gerek vatandaş gerek siyasi birisi varsa lütfen bize cevap versin. Seçime az bir zaman kaldı ve bunlar çok sayıda yaylalara giden seçmenler. Onları düşünmüyorsanız oyunuzu düşünün gelemezlerse oyda veremezler. Biz her şeyi kabul ediyoruz gerekirse ülkeye kimse girmesin dışardan tüm girişler kapatılsın. Ancak, bu insanlar buralı ve buraya da gelmek ya da gelebilmek en doğal hakları. Uçak seferleri açıldı. Sadece KKTC vatandaşı gelecek. Buna da okey ama yaylaya giden çok sayıda vatandaş arabasıyla gidiyor.(buna 73 yaşında babam ve MS Hastası annemde dahil) ne yapsınlar gelmesinler mi? Bu insanlar için bir kaç gemi seferi açılıp getirtmek bu kadar mı zor. Lütfen birileri bu konuda bize bilgi yada destek versin o insanlarda ne yapacaklarını bilsinler. Bu bir sitem yada şikayet değil sadece Bilgi ve destek almak istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 21:36