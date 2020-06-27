Tüketiciler Derneği Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan oto sektörünü denetim altında alacak mevzuatın yasallaştırılmasını talep etti ve sonuca ulaşana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, 2. El Otomotiv sektörüyle ilgili çok şikayet aldıklarını ifade etti ve tüketicileri 2. El Otomotive sektöründe mağduriyetten koruyacak bir yasa bulunmadığına dikkat çekti.

Tüketicilerin satın aldıkları araçların kısa sürede arıza gösterdiğini savunan Işık, “KKTC Uzak Doğu’nun Hurdalığına dönüşmüştür” dedi.

(ÖZ/HÖ)