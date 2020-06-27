“KKTC Uzak Doğu’nun Hurdalığına Dönüşmüştür”

“KKTC Uzak Doğu’nun Hurdalığına Dönüşmüştür”
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Tüketiciler Derneği Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan oto sektörünü denetim altında alacak mevzuatın yasallaştırılmasını talep etti ve sonuca ulaşana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, 2. El Otomotiv sektörüyle ilgili çok şikayet aldıklarını ifade etti ve tüketicileri 2. El Otomotive  sektöründe mağduriyetten  koruyacak  bir yasa bulunmadığına dikkat çekti.

Tüketicilerin satın aldıkları araçların kısa sürede arıza gösterdiğini savunan Işık, “KKTC Uzak Doğu’nun Hurdalığına dönüşmüştür” dedi.

(ÖZ/HÖ)

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