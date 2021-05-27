KKTC tanıtımına önemli katkı

TİKA’nın katkıları ile 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı saat 19:00 itibarı ile Youtube da milyonlarca izleyicisi olan CERCLE kanalında adamızın en önemli tarihi varlığı Saint Hillarion kalesinden DJ KÖLSCH ‘ün yapacağı performans canlı yayın sonrası da sosyal medya platformlarında KKTC tanıtımına uzun süre katkı sağlayacak.

Önümüzdeki Pazartesi 31 Mayıs ‘ta Kıbrıs’ ın muhteşem Saint Hilarion kalesinde özel bir canlı gösteri yapılacak

Gösteri saat 19:00 ‘da UTC+ 3’ da canlı olarak yayınlanacak (saat dilimleri hakkında tüm bilgiler el ilanında yazılıdır).