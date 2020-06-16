KKTC polisi de olaya dahil oldu

KKTC polisi de olaya dahil oldu
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Ya Haber’in KKTC’li Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Boran’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği canlı yayın haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yaptığı canlı yayın ile  Erdoğan’a  ”Türkiye’nin de, Kıbrıs’in da içine ettin ellerini çekeceksin bu Kıbrıs’tan yayınlarıma karışamazsın” seslenmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KKTC Polis makamları tarafından bu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sonucunu takip edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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