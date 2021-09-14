KKTC önemli bir değerini daha kaybetti

Ülkemizin en önemli araştırmacılarından biri olan ve Kıbrıs halk edebiyatı ile kültürüne kaleme aldığı 20’yi aşkın araştırma, inceleme ve öykü kitabı ile ışık tutan araştırmacı, yazar, öğretmen Oğuz Yorgancıoğlu hayatını kaybetti.

Aslen Baf’ın Lemba köyünden olan ve hayatını Mağusa’da geçiren Erenköy Gazisi, Namık Kemal Lisesi eski öğretmeni ve müdürü Oğuz Yorgancıoğlu’nun ölüm haberi bölge halkı, öğrencileri ve edebiyat dünyasını yasa boğdu.

Eski Başbakanlardan, CTP Genel Başkanlarından Özkan Yorgancıoğlu, abisi araştırmacı, yazar, öğretmen Oğuz Yorgancıoğlu’nun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.

ÖZKAN YORGANCIOĞLU: “ABİM OĞUZ YORGANCIOĞLU’NU BUGÜN KAYBETTİK”

“Yetiştirdiği binlerce öğrenci ile Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Türk eğitim hayatına emeği geçen;

Araştırmalar yaparak yazdığı yirmiyi aşkın kitap ile Kıbrıs Türk kültürünün ,Edebiyatının sanatının bilince çıkarılması ve geleceğe taşınmasına katkı koyan. Namık Kemal Lisesi emekli müdürlerinden Abim Oğuz Yorgancıoğlu nu bugün kaybettik.

Tüm ailemizin ve sevenlerinin başı sağolsun.”

ŞEVKEN ÖZNUR: “ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ ARAŞTIRMACISI”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur da yaptığı paylaşımda Oğuz Yorgancıoğlu’nun hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Şevken Öznur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Ülkemizin en önemli araştırmacısı, hocaların hocası Oğuz Yorgancıoğlu hocamızın vefatını az önce öğrendik. Hocamıza Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Sayın hocam mekanın cennet olsun kalbimizde hep yaşayacaksın…