KKTC, İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu 2018-2020 Ödemeler Dengesi’ni açıkladı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan bilgiler ışığında, 2019 yılında 82.5 milyon ABD doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında % 29 artarak 106.4 milyon dolara yükseldi.

İthalat rakamı 2020’de bir önceki yıla göre % 17.4 azalarak 1,319.6 milyon dolar seviyesine geriledi. 2019 yılında 1,515.4 milyon ABD doları olan dış ticaret açığı , 2020 yılında % 19.9 azalarak 1,213.2 milyon dolara geriledi.