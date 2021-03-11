KKTC'den Türkiye Bal Ligi'ne giden gidene

Koronavirüs salgını çerçevesinde ülkemizde futbolun bir sezon oynanmayacak olması, beraberinde futbolcuların futbol hayatlarını Türkiye’de Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) denemesini getirdi. Son 6-7 yıllık dönem içerisinde birçok futbolcunun transfer olduğu, forma giydiği veya çok fazla görev yapmadan geri döndüğü BAL Ligi, yine futbolcular tarafından ilgi odağı.

Yaşınses ve Çıdamlı’nın BAL deneyimi

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında BAL Ligi’ne giderek forma giyen yerli oyuncular olmuştu. Bunlardan en dikkat çekenleri ise hiç kuşkusuz düzenli olarak forma giyen isimler Mustafa Yaşınses ve İbrahim Çıdamlı. Yaşınses 2014-15 sezonunda Kastamonuspor, 2015-16 sezonunda Yeni Amasyaspor ve 2017-18 sezonunda Hekimoğlu Doğanspor formaları altında BAL’da mücadele etmişti. Aynı şekilde İbrahim Çıdamlı 2014-15 sezonunda Yaşınses ile beraber Kastamonuspor’da, 2015-16 sezonunda da Somaspor’da BAL deneyimi yaşamıştı. Çıdamlı ayrıca Erbaaspor’da 2016-17 sezonunda 3. Lig’de profesyonel olarak mücadele etmişti.

Musa, Çağrı, Adil ve Kasım

Kariyerlerini BAL’da şekillendirmek isteyen bir diğer isimler Musa Şanlıer, Çağrı Kıral ve Adil Uçar olmuştu. Özellikle Musa ve Çağrı’nın 2015 yılında Küçük Kaymaklı’dan ayrılarak Uşakspor’a gitmesi, beraberinde sert tartışmaları getirmişti. Bu oyunculara ek olarak o dönemde Yenicami forması giyen Adil Uçar da Uşakspor’a giden isimler arasındaydı. Oyuncular belirli bir süre Uşakspor forması giydikten sonra yeniden ülke futboluna geri dönüş yapmışlardı. Musa Şanlıer Uşakspor’un ardından Kasım Tağman ile beraber bir dönem Gebzespor’da da yer almışlardı.

Ufuk, Alibeyköy forması giydi

Şimdilerde Mağusa Türk Gücü forması giyen kaleci Ufuk Şimşek de bir dönem BAL’da görev yaptı. Formasını giydiği Alibeyköy ile 2018 yılında terfi sevinci yaşayan Şimşek, daha sonra Mağusa Türk Gücü’ne dahil olmuştu.

Ünal Kaya ve Mehmet Altın

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17 Nisan’da başlayacağı belirtilen BAL Ligi’ne bu sezon giden ilk isim ise Mağusa Türk Gücü’nden Ünal Kaya oldu. Ünal kulübü MTG’den izin alarak Aydın Yıldızspor’a giderken, bu oyuncunun ardından Yonpaş Dumlupınar’dan Mehmet Altın da kulübünden izinli olarak aynı takıma dahil oldu. Bu oyuncular gibi Baf Ülkü Yurdu’ndan Ahmet Hatay, Yunus Emrespor, Yenicami’nin genç golcüsü Hasan Evren Yalova Kadıköyspor’un yolunu tuttu.

Son olarak Hasan Akkuyu ve Rifat Hacıarifoğlu

Çetinkaya’dan Ümitcan Babahan da BAL ekiplerinden Buca Zaferspor’a transfer olurken, Dersimspor Baf Ülkü Yurdu’ndan İbrahim Hatay ve Lefke’den Okan Gün’ü renklerine bağladı.

BAL’da forma giymek için adadan ayrılan diğer isimler ise Hasan Akkuyu ve Rifat Hacıarifoğlu oldu. Akkuyu ve Hacıarifoğlu Ürgüp Spor Kulübü’ne katılmak için bir süredir Nevşehir’de bulunurken, bir değişiklik olmaması halinde BAL Ligi’nde forma giyecekler.

Kaynak: BAL yine ilgi odağı