KKTC'den 173 Kişi Daha Gitti

KKTC'den 173 Kişi Daha Gitti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 173 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Mersin'e götürüldü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, kontrollerin ardından otobüslere bindirildi.

Vatandaşları taşıyan 5 otobüs Erdemli ilçesindeki, 5 otobüs de Anamur ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına hareket etti.

Polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin eşlik ettiği vatandaşlar, yurtlarda 14 gün gözlem altına tutulacak.

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