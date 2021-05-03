KKTC'de vakalarda düşüş devam ediyor

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KKTC'de vakalarda düşüş devam ediyor
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2 

Girne 

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1 

3  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9766  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 28  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.008.082  

Toplam Vaka Sayısı: 6403   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5767 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 604     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 23 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 80 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 246 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1089 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1627

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