KKTC'de vakalar düşmüyor

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KKTC'de vakalar düşmüyor
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.918 olup, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlanmış,127  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 163 kişi ise yerel vakadır. 

62 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1 

Girne 

Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2 

İskele 

İskele Merkez-1/ Erenköy-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1 

Lefke 

Gaziveren-1 

24 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.918    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 183   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19 

Yerel Vaka Sayısı: 163 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 127 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .341.013 

Toplam Vaka Sayısı: 15.323 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.069 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2204 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1965 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5518    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 352   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 546 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3457 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.506

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