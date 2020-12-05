KKTC'de tutukluluk süreleri biten 2 Suriye uyruklu zanlı, Güney'e iade edildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, bir süredir KKTC’de tutuklu bulunan ve Güney Kıbrıs'ta cinayet suçu işledikleri iddiasıyla Güney’e iadeleri talep edilen iki Suriyeli zanlının bugün iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığyla BM gözetiminde iadesi gerçekleştirildi.

Suriye uyruklu 08.01.1998 doğumlu Walid Al Moustafa ve 02.04.1995 doğumlu Tarek Haj Halaf Nisan 2020’de kanunsuz yollardan önce KKTC’ye daha sonra da KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yaptıkları bir esnada tutuklanıp KKTC’ye iade edildiler. KKTC’de yargılanarak hüküm giyen ve hapse mahkum edilen şahısların, mahkumiyet süreleri dolmuş bulunmaktadır.

Rum yönetimi, cinayet suçundan aranmakta olan bahse konu zanlıların iadesini çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere bağlı olarak yürüten iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığıyla talep etmişti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar’ın suçluların yargı önüne çıkarılması ve Rum tarafıyla işbirliği amacıyla kurulan suçluların karşılıklı iadesi düzenlemesinin aksatılmadan devam etmesi gerektiği yaklaşımına dayalı olarak zanlıların KKTC’ye kanunsuz olarak geçtikleri tarafa iade işlemi BM gözetiminde bugün saat 12.30’da gerçekleştirildi.

KKTC yetkilileri, benzer durumlarda aynı yapıcı anlayış ve uygulamanın, KKTC’de suç işleyip de Güney'e kaçan suçlu ve zanlılar konusunda da Rum tarafından beklendiğini belirttiler.