KKTC'de sıcaklık rekoru kırıldı

KKTC Meteoroloji Dairesi 1941 yılından beridir yapılan ölçümlerde dün sıcaklık rekoru kırıldığını bildirdi. Güzelyurt’ta dün hava sıcaklığı 44.2 derece, Çamlıbel’de ise 41.2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,1941-2020 yıllarını kapsayan 80 yıllık periyotta Güzelyurt Bölgesi'nde ölçülüp kayıtlara geçen sıcaklık değerinin 43.8 santigrat olduğu, Çamlıbel Bölgesi’nde ölçülüp kayıtlara geçen sıcaklık değerinin ise 40.4 santigrat olduğu belirtilerek, dün iki istasyondan elde edilen verilere göre 3 Ağustos 2021 itibariyle iki yörede sıcaklık rekoru kırıldığı açıklandı.