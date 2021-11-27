KKTC'de kısıtlamalar geri dönmeye başladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkede artan Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için yeni karalar aldı.

Alınan kararlar kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasakladı.

Aşı yapmamış ya da çift doz aşı yaptırmış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Covid-19 testi ile giriş yapabilecek.

6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.

Johson and Johsın aşısı yaptıran ve üzerinden üç ay geçen kişiler ile Sinovac aşısı yapan ve üzerinden üç ay geçen kişilerin de aşısız sayılacağı ve Adapass’larının iptal edileceği ifade edildi.

Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:



Casino

Bar / Club

Kapalı fitness salonları

Stadyumlar

Kapalı alan takım sporları

Boks / Güreş anternmanları

Toplu dans / Tören

Yüzme havuzları

Otel

Gece kulübü

Konser/Tiyatro

Düğün (Yemekli, Kokteylli)

Restoran, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları

Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları

Sinema

Genel Kurul toplantıları

Kongreler/Mitingler

Gençlik kampları

Bet ofisleri

AVM

İnternet kafe

Berber/Kuaför/Güzellik Salonu

İbaethaneler

Ofisler

Sergiler

Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:

Süpermarket/Market

Devlet Daireleri

Perakende satış mağazaları

Bankalar

Açık alan takım sporları