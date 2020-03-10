65 yaşındaki Alman hastada koronavirüs görülmesinin ardından Salamis Otel karantina altına alındı.
Otel giriş ve çıkışlar durduruldu.
Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
İki otobüs şoförü yapılan ilk muayenenin ardından taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler olayı yakından takip ediyor.
KKTC'de ilk koronavirüs vakası
65 yaşındaki Alman hastada koronavirüs görülmesinin ardından Salamis Otel karantina altına alındı.
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YORUMLAR
Diler Çakartaş - 7 dakika Önce
Otobüs şoförü niye taburcu ediliyor. Bu corona dediginiz virüs hemen kendini belli mi ediyor.Bir evresi yok mu Tıpkı termal kamera gibi bundada yanlışsınız.
Sofor yanimda korkulacak bisey yok