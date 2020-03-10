KKTC'de ilk koronavirüs vakası

KKTC'de ilk koronavirüs vakası
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65 yaşındaki Alman hastada koronavirüs görülmesinin ardından Salamis Otel karantina altına alındı.
Otel giriş ve çıkışlar durduruldu.
Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
İki otobüs şoförü yapılan ilk muayenenin ardından taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler olayı yakından takip ediyor.

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YORUMLAR
Ayse Latif
Ayse Latif - 56 dakika Önce

Sofor yanimda korkulacak bisey yok

Diler Çakartaş
Diler Çakartaş - 7 dakika Önce

Otobüs şoförü niye taburcu ediliyor. Bu corona dediginiz virüs hemen kendini belli mi ediyor.Bir evresi yok mu Tıpkı termal kamera gibi bundada yanlışsınız.

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