KKTC'de ilk koronavirüs vakası

65 yaşındaki Alman hastada koronavirüs görülmesinin ardından Salamis Otel karantina altına alındı.

Otel giriş ve çıkışlar durduruldu.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

İki otobüs şoförü yapılan ilk muayenenin ardından taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler olayı yakından takip ediyor.