KKTC de Elazığ İçin Tek Yürek Oldu

Merkez üssü Elazığ olan depremde zarar gören vatandaşlar için Acun Ilıcalı’nın sunumuyla TV 8’de canlı yayında gerçekleştirilen “Tek Yürek” yardım kampanyasında 51 milyon TL bağış toplandı. Kampanyaya KKTC’den de büyük destek geldi.

Çok sayıda ünlü ve iş insanının yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya destek vererek Elazığ’ın yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

Türkiye’de Rekor Bağış Cemil Kazancı’dan

Canlı yayınlanan programda Acun Ilıcalı’ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı, 2 milyon TL ile Türkiye’de rekor bağışı yapan kişi oldu.

KKTC’de Rekor Bağış Demet Şahin’den

KKTC’den birçok iş insanı canlı yayınlanan “Tek Yürek” yardım kampanyasına katılarak yaptığı bağışlarla Elazığ için tek yürek oldu.

Programa canlı yayında telefonla katılan yardımsever iş insanı Demet Şahin ise depremde vefat edenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek 350.000 TL’lik bağış yaptı. Şahin, KKTC’den en yüksek bağışı yapan isim oldu.