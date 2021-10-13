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KKTC'de 98 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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KKTC'de 98 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17 bin 97 olup, 70'i yerel 98  pozitif vakaya rastlanmış, 73  kişi taburcu edilmiştir. 

3 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 25  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70  kişi ise yerel vakadır. 

26 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 24  kişi Gazimağusa, 5 kişi  İskele, 3 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

13 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.097   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 98 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 70 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.174.685 

Toplam Vaka Sayısı: 20.574 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.530 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 963 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 922 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1252 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 648  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6813 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 65.952

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