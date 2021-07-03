KKTC'de 49'u yerel 66 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son 24 saatte 8140 test yapıldı 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 4 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 13 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 49 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

66 vakanın 17’si Lefkoşa, 22’si Girne, 7’si Gazimağusa, 2’si İskele, 1’i de Lefke Bölgesi'nde tespit edildi.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2

GİRNE

Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1

GAZİMAĞUSA

Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1

İSKELE

İskele Merkez-2

LEFKE

Gaziveren -1

3 TEMMUZ 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043

Toplam Vaka Sayısı: 8278

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491