KKTC'de 49'u yerel 66 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son 24 saatte 8140 test yapıldı 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 4 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 13 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 49 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.
66 vakanın 17’si Lefkoşa, 22’si Girne, 7’si Gazimağusa, 2’si İskele, 1’i de Lefke Bölgesi'nde tespit edildi.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LEFKOŞA
Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2
GİRNE
Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1
GAZİMAĞUSA
Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1
İSKELE
İskele Merkez-2
LEFKE
Gaziveren -1
3 TEMMUZ 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043
Toplam Vaka Sayısı: 8278
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491