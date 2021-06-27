KKTC'de 39 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 7230 test yapıldı, 26'sı yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 kişinin hava yolu ile KKTC’ye geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve gözetim altında tutulduğu ve 26 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Vakaların 6’sı Lefkoşa, 13’ü Girne, 5’i Gazimağusa, 1’i İskele, 1’i de Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildi.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1



GAZİMAĞUSA

Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1

GİRNE

Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1

GÜZELYURT

Zümrütköy-1

İSKELE

İskele Merkez-1



27 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 26

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303

Toplam Vaka Sayısı: 7996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665