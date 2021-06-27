KKTC'de 39 yeni vaka

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KKTC'de 39 yeni vaka
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KKTC’de son 24 saatte 7230 test yapıldı, 26'sı yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 25  kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 kişinin hava yolu ile KKTC’ye geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve gözetim altında tutulduğu ve 26 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Vakaların 6’sı Lefkoşa, 13’ü Girne, 5’i Gazimağusa, 1’i İskele, 1’i de Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildi.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 

LEFKOŞA 

Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1 


GAZİMAĞUSA 

Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1 

GİRNE 

Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1 

GÜZELYURT 

Zümrütköy-1 

İSKELE 

İskele Merkez-1 


27 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 26 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303 

Toplam Vaka Sayısı: 7996 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455  

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665

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