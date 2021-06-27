KKTC'de 39 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 7230 test yapıldı, 26'sı yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 kişinin hava yolu ile KKTC’ye geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve gözetim altında tutulduğu ve 26 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
Vakaların 6’sı Lefkoşa, 13’ü Girne, 5’i Gazimağusa, 1’i İskele, 1’i de Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildi.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LEFKOŞA
Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1
GAZİMAĞUSA
Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1
GİRNE
Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1
GÜZELYURT
Zümrütköy-1
İSKELE
İskele Merkez-1
27 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 26
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303
Toplam Vaka Sayısı: 7996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665