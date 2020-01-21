KKTC buz kesecek...

KKTC buz kesecek...
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KKTC'nin bugünden itibaren bir hafta süreyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, yarın  sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı beklendiği bildirildi. 
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az ve parçalı bulutlu olacağı, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 13 - 16 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi. 
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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