KKTC 9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

KKTC 9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu
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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -6 

Yerel vakalar -10 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 134.479

Toplam Vaka Sayısı- 494 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 296  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 194     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 113  

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