KKTC 9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -6

Yerel vakalar -10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 134.479

Toplam Vaka Sayısı- 494

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 296

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 194

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 113