Kızına tecavüzden tutuklanan O.D. mahkemede konuştu; özrü kabahatinden beter

Mağusa’da 14 yaşındaki öz kızına araç içinde tecavüz ederken polise suçüstü yakalanan O.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı. O.D yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mağusa’da 3 farklı yerde 14 yaşındaki öz kızına 3 kez tecavüz eden ve polis ekiplerinin devriye görevi sırasında suçüstü tespit edilerek tutuklanan O.D. hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı O.D, “Yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” suçlamaları ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı O.D’yi davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede konuşan zanlının ifadeleri kan dondurdu. Kızımı kötüleyemem diyen zanlı, ilişkiye girmediğini iddia ederek, “o gün de bir gün önce de sarhoştum. Kızımın yaptığı bazı haraketlerden dolayı bazı şeyler oldu” şeklinde konuştu.

SUÇLARIN BİR KISMINI KABUL ETTİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı O.D’nin 15-16 Ekim 2020 tarihleri 18.00-00.35 saatleri arasında Mağusa’da Tır Parkı, Çamlık bölgesi ve Derinya bölgesinde kullanımındaki araç içerisinde 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiğini açıkladı.

Zanlı O.D’nin 16 Ekim 2020 tarihinde saat 00:35’te Derinya bölgesinde araç içerisinde kızı ile birlikte yarı çıplak şekilde devriyede bulunan CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirten Kol, zanlının tutuklanmasının ardından kısmen itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde kızı ile ilişkiye girmediğini ama cinsel temasta bulunduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Zanlının 16 Ekim 2020 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün, 19 Ekim 2020 tarihinde ise aleyhinde 8 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Kol, bu süre içerisinde birçok ifade temin edildiğini kaydetti.

Kol, ayrıca kızın olayı detaylı bir şekilde anlattığını ve kızın anlattıklarını teyit edici ifadeler temin edildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Kol, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

ÖZRÜ, KABAHATİNDEN BETER

Mahkemede söz alan O.D’nin ifadesi ise iğrençliğin boyutunu artırdı. Zanlı O.D “Ben cinsel saldırıda bulunmadım. Araç sürmek için çıkmıştık. O gün de bir gün önce de sarhoştum. Kızımın yaptığı bazı haraketlerden dolayı oldu. Bilinçli birşey yapmadım. İlişkiye girmedim. Gün gelecek kızım büyüyecek ve babamın suçu yok deyip benden af dileceyecek” diyerek kendisini savundu.

Kaynak/Kıbrıs Postası