Kızılbaş kilisesi çemberinde korkutan kaza

Lefkoşa’da Kızılbaş kilisesi çemberinde yoldan çıkan kamyon sürücüsü, kilisenin duvarlarına çarptı

Lefkoşa’da Kızılbaş çemberinde bu gece meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi.

Kızılbaş kilisesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden mal yüklü ticari araç sürücüsü yoldan çıkıp kilisenin duvarlarına çarptı.

Kaza saat 21.45 sıralarında meydana geldi.

Şht Ertuğrul Arif Sokak üzerinde batı istikametine doğru yönetimindeki RG 824 plakalı kamyon araç ile seyreden 30 yaşındaki Özcan Söğüt, Kızılbaş çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırma ardından da Kızılbaş Kilisesini çevreleyen çevre duvarına çarptı.

Görenleri şaşkına çeviren kaza sonucu kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.