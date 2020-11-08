Kızılay Lefkoşa Şubesi Demokrasi Ortaokulu yararına kermes düzenledi.

Lefkoşa Pazarı içerisinde açılan standa vatandaşın ilgisi de olukça yüksek oldu.

Kızılay Lefkoşa Şubesi Sorumlusu Fatma Sönmez Aydoğdu yaptığı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Lefkoşa Şubesi olarak Demokrasi Ortaokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için hayır kelimesi düzenledik. Burada kış girişi olması münasebetiyle kabanlarımız ve ceketlerimiz halkımız tarafından gerçekten güzel bir ilgiyle karşılandı. Güzel bir satış yapıyoruz. Buradan toplanan parayla Demokrasi Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerimize kışlık üniformaları alınacak. Güzel bir katılım olmasından dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

Demokrasi Ortaokulu Müdürü Emine Garanti de, “aslında iki kurum olarak çok güzel bir iş birliğiyle faydalı da bir iş çıkardık. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Lefkoşa Şubesi’ne çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Geliri yine okulumuza dönecek. Demokrasi Ortaokulu’nun ihtiyaçlı öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanacak. Çok anlamlı ve çok faydalı bir etkinlik oldu. Devamını da getirebileceğini düşünüyorum tekrardan teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Buradan elde edilecek gelirle Demokrasi Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerin kışlık üniformaları alınacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 14:48