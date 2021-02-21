Kızılay, gıda yardımlarına Girne’de devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde ikamet eden 1700 aileye dağıtılan gıda paketlerinin ardından Kızılay ekibi Girne’de gıda paketi dağıtımına başladı.

Kızılay, gıda yardımlarına Girne’de devam ediyor
banner23

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Muhtarlar Birliği ile birlikte tespit ettiği ihtiyaçlı ailelere yönelik gıda yardımları devam ediyor.

İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde ikamet eden 1700 aileye dağıtılan gıda paketlerinin ardından Kızılay ekibi Girne’de gıda paketi dağıtımına başladı. Dağıtımlar öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Girne İlçe Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kızılay Esentepe Şube Başkanı Mahmut Emen, Yönetim Kurulu Üyesi Esengül Yılmaz, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Girne Belediyesi temsilcisi Seran Kaşif ve Kızılay gönüllüsü Bekir Fıstık katıldı.

Kızılay, gıda yardımlarına Girne’de devam ediyor ile ilgili görsel sonucu

Koordinasyon toplantısının ardından Kızılay gönüllüleri, Girne Merkez ve Girne’ye bağlı köylerde ikamet eden ihtiyaç sahipler için temel gıda paketi dağıtımına başladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Maraş kapılarını açıyor!
Maraş kapılarını açıyor!
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18