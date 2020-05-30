KITSAB rahatsızlıklarını dile getirdi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), sektör için hükümetten destek talep etti. 9 maddelik taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 5 Haziran’a kadar süre veren KITSAB, aksi halde 8 Haziran’da eyleme gideceğini açıkladı.

Birlik, üye acentelerle Pazartesi saat 14.00’te Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda toplantı düzenleneceğini de duyurdu.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun yazılı açıklamasında, karar alınırken sektörün görüşlerinin göz ardı edildiğini savunarak, “Bu kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Tolun, “Lokomotif sektör turizm hükümetin kararlarıyla ciddi şekilde zarar görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

KITSAB’ın hazırladığı 9 maddelik talepler şöyle: