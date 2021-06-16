KITSAB: "Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir..."

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turizm ve seyahat acenteciliğini yaşatmak ve salgın sonrasına hazırlamak için hiçbir önlem alınmadığı gerekçesiyle hükümeti kınadı.

Konuyla ilgili açıklamada, “hiçbir iş yapamaz” durumuna düşürülen turizm ve seyahat acentelerinin içinde bulunduğu durumun hükümet tarafından görmezden gelindiğini savunularak, “Bir yıldan fazla bir süredir herhangi bir iş potansiyeli olmayan bu işletmelerden sosyal sigorta yatırımı beklenmekte ve bunu kolaylaştırmak için işveren katkısının devlet tarafından karşılanmasını karar altına alabilmektedir. Acentelerimiz ve çalışanları ile adeta dalga geçilmektedir” denildi.

Hükümet tarafından acente çalışanlarına maaş desteği ve acentelere hibe verileceği yönünde vaatler verildiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, hükümetin acente çalışanlarını açlığa ya da iş değiştirmeye, acenteleri ise kapanmaya terk ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC hükümetinin ‘ölen ölür, kalan sağlar bizimdir’ yaklaşımıyla hareket ettiği kesindir. Bütün dünyada Covid-19 salgınının en fazla etkilediği iş olan turizm ve seyahat acenteciliğini yaşatmak ve salgın sonrasına hazırlamak için hiçbir önlem almayan hükümeti şiddetle kınıyoruz. Acentelerimize yaşamaları için gerekli olan desteği vermeyen KKTC Hükümeti’nin kıt kanaat geçinmeye çalışan halktan toplattığı vergiler ve Türkiye’den aldığı katkılar ile yaptığı harcamaların değerlendirmesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”