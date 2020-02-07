Kış şimdi geldi...

Kış şimdi geldi...
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Yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Pazar ve pazartesi sabahı don olacak  

Sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. Fırtına ve kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

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