Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tebrik mektubu gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tebrik mektubu gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda, 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ve en iyi dileklerini sundu.

Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlı ölçüde düzenlenen törenlerin buluşma ve yıl dönümünü birlikte kutlama imkanı vermediğini belirten Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs Türklerinin bu mutlu ve gururlu gününde yaşadıkları duyguları yüreklerinde hissettiklerini ve paylaştıklarını vurguladı.

Mektubunda, "Uluslararası gündem, ortak Kıbrıs davamızın ne kadar önemli ve hayati olduğunu her geçen gün daha güçlü bir şekilde göstermektedir." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"CHP olarak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru ve haklı çıkarlarını izlemeye ve savunmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Barış ve Özgürlük Bayramında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Barış Harekatı'nın mimarı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, şahsınızda Kıbrıs Türk halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum."