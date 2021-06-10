Kılıçdaroğlu, Adalı'nın mezarını ziyaret etti: Failler ortada, katiller belli... Gereğini yapın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti.

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı ve ailesiyle birlikte Adalı'nın Lefkoşa'daki kabrine ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, karanfil bıraktı ve dua etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra.

Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye ve KKTC'deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz, aile bunu bekliyor, yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adalı ailesini evinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Adalı'nın mezarı başında bir söz verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Suçları magazinleştiriyorlar ama gerçekler çok acı. Kutlu Adalı’ya suikast yapıldı. Dedikodu değil, acı gerçek. Kutlu Adalı’ya mezarının başında söz verdim; devlete sızmış çeteler kendilerine ister derin, ister sığ devlet desinler, hepsini temizleyeceğiz. Hesap verecekler!"