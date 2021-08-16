Kıbrıs’ta sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

Kardeşi Selçuk Tektaş‘ın ölümünün ardından ilk kez Kıbrıs’ta sahneye çıkan Alişan, gözyaşlarına engel olamadı.

Geçtiğimiz ay kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş’ı, ardından da kuzeni Ozan Ebcin’i kaybeden Alişan, sahnelere geri döndü. Önceki gece Kıbrıs’taki bir otelde sahne alan Alişan, “Bugün burada amacım size güzel bir gece yaşatmak. O yüzden bu duygularım için kusura bakmayın. Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar. Ben bu gece tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım.” ifadelerini kullandı.

Alişan, bu açıklamalarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Alişan’ı dinlemeye gelen hayranları ise alkışlarıyla destek verdi.