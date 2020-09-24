Kıbrıslı Türk Profesör Covid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tatlıcıoğlu’nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu, birçok cerrahı yetiştirdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu ile ilgili mesaj yayınladı.

“Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu’nu Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı önemli bir değerini daha kaybetmiştir. Kıymetli ailesi, tüm sağlık camiası ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ertan Tatlıcıoğlu’nun vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, “Leymosun’luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun” ifadelerini kullandı.