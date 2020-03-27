Kıbrıslı Türk öğrenciler İstanbul'dan geliyor

İstanbul Havaalanı’nda yaklaşık 100 Kıbrıslı Türk öğrencinin bulunduğu bir uçağın ülkemize gelmesi için kalkış yapması bekleniyor.
Büyük bir çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğu öğrenilen uçağın 15 dakika sonra havalanacağı öğrenildi.
Yaklaşık 1 buçuk saattir uçak içerisinde bekleyen öğrencilerin yetkililere neden beklediklerini sormaları üzerine “uçağa Koronavirüs test kitlerinin yerleştirilmesini bekliyoruz” yanıtını aldıkları öğrenildi.
Söz konusu öğrencilerin Kıbrıs’a inince 14 günlük karantina sürecini Olive Tree ve Long Beach Otelleri'nde geçireceği iddia edildi.
Bilet parasının ise 620 TL olarak belirlendiği öğrenildi.
Kıbrıs Postası