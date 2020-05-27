Kıbrıslı Türk çift, İngiltere’nin en zenginleri listesinde

Sunday Times gazetesinin İngiltere’de yaşayan en varlıklı 1000 kişiyi sıraladığı zenginler listesine bu yıl gıda toptancısı JJ Foods’un sahibi Kıbrıslı Türk çift Mustafa ve Fatma Kiamil, 130 milyon sterlinlik servetleriyle 923. sıradan girdi.

Kiamil çifti, son olarak 2016’da Sunday Times listesine 936. sıradan girmişti. Çiftin servetlerinin bu sırada büyümesine karşın diğerlerinin servetlerindeki daha büyük artış nedeniyle ilk 1000’e girememişti.

ZENGİNLER LİSTESİNE GERİ DÖNDÜLER

Ancak koronavirüs salgınının, son iki ayda İngiltere’nin süper zenginlerinin servetinden 54 milyar sterlin götürmesiyle Kiamil çifti zenginler listesine geri döndü. Sunday Times, Türk çiftin aile restoranında çalıştıktan sonra, 1982’de kendi hamburgercilerini açıp, bir restoranlar zincirine dönüştürdüğünü, ancak iyi gıda toptancıları bulamamalarının ardından kendi toptan gıda deposunu açmaya karar verdiklerini belirtti.

Londra’da 1988’de JJ Foods adlı gıda toptancılarını açan çift, ülke genelinde 11 şubeye ulaştı ve müşterileri arasında kafeler, oteller, fast food restoranları, okullar ve hastaneler bulunuyor.

GEÇEN YIL DA ÖDÜL ALDI

JJ Food Service’in CEO’su Kiamil, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından geçen yıl düzenlenen gala gecesinde 2019’un en başarılı Kıbrıslı Türk iş insanı ilan edilip ödüllendirildi. Ödül alanlar alanlar arasında kraliçeden ödüllü moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, Baroness Meral Hüseyin-Ece, aktör Tamer Hassan, Liverpool Futbol Kulübü’nde ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Rhian Brewster’de vardı.

25 KADIN MİLYARDER, KRALİÇE 66. SIRADA

1989’dan bu yana yayımlanan Sunday Times’ın en zenginler listesinde bu yılki birinci ise, 16.2 milyar sterlinlik servetiyle Dyson elektrik süpürgelerinin kurucusu ve mucit James Dyson. Listede bu yıl rekor sayıda, 25 kadın milyarder de var.

Harry Potter romanlarının yazarı J. K Rowling 795 milyon sterlinlik servetiyle listeye 34. sıradan girerken, pop yıldızı Rihanna 468 milyon sterlinle 48’nci, ünlü futbolcu David Beckham’ın eşi, Spice Girls grubunun üyelerinden Victoria Beckham 370 milyon sterlinle 62. sırada. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ise 350 milyon sterlinlik servetiyle listeye 66. sıradan girebildi.