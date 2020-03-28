Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Doç. Dr. Gürsel: Bizlere şans dileyiniz

Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Doç. Dr. Gürsel: Bizlere şans dileyiniz
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Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Gürsel, SARS-CoV-2 virüsüne karşı yıl sonunda klinik faz I çalışmasına geçilecek olan Türkiye’ye ait “ASI” adayını geliştirecek ekiplerden birisinin de ODTÜ-BİLKENT konsorsiyumu seçilmiş olduğunu söyledi.

Doç. Dr. İhsan Gürsel, yirmiye yakın bir araştırmacı ekibiyle bu çetin sürecin sonunda COVID-19 enfeksiyonundan korunabilecek bir formasyonun tüm preklinik aşamalarını tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Doç. Dr. İhsan Gürsel, açıklamasının tamamı şöyle:

Zorlu bir dokuz ay bizi bekliyor... SARS-CoV-2 virüsüne karşı yıl sonunda klinik faz I çalışmasına geçilecek olan ülkemize ait “ASI” adayını geliştirecek ekiplerden birisi de ODTÜ-BİLKENT konsorsiyumu seçilmiştir. Yirmiye yakın bir araştırmacı ekibiyle bu çetin sürecin sonunda COVID-19 enfeksiyonundan korunabileceğimiz bir formasyonun tüm preklinik aşamalarını tamamlamayı planlıyoruz... Bizlere şans dileyiniz

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