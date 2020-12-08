Kıbrıslı Türk Besteci Ve Orkestra Şefi Ali Hoca’nın İlk Cd Projesi, Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Ve Telsim Katkılarıyla Hayat Buluyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Telsim, yeni bir işbirliği için biraraya geldi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin de katkılarıyla yapılacak olan, Kıbrıslı Türk Besteci ve Orkestra şefi Ali Hoca’nın eserlerinin yer alacağı CD Projesi’nin protokolü imzalandı. İmza törenine, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar katıldı.

2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleştirilecek olan CD projesi, KKTC’nin önemli bestecisi Ali Hoca'nın Kıbrıs mitolojisinden ve Kıbrıs' taki eski kervanlardan esinlendiği ayrıca KKTC'de ilk kez kurulan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kuruluş heyecanının anlatıldığı makamsal ritimlerinin yanısıra, Kıbrıs Halk Müziği ritim ve ezgi motiflerinden yararlanarak yazdığı bestelerinden oluşturulacak.

KALGAY: “BU CD, KIBRISLI TÜRK BESTECİ VE ORKESTRA ŞEFİ ALİ HOCA’NIN İLK CD’Sİ OLACAK.”

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay, Dernek olarak çok önemli bir projeye imza attıklarını vurguladı. Kalgay, Kıbrıslı Tük Besteci ve Orkestra Şefi Ali Hoca’nın bestelerinden oluşan bu CD projesinin, Ali Hoca’nın ilk CD’si olacağını duyurdu.

Projenin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ve Telsim işbirliğinde yapılacağını söyleyen Kalgay, “2020 olağanüstü durumlarla karşılaştığımız yıl içinde, böyle güzel bir projeyi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta bestecimiz Ali Hoca’ya böyle bir projede bizimle birlikte olduğu için, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ile Telsim’in katkılarıyla böyle bir projeyi yaşatacakları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

CD projesinde, Kıbrıslı Türk sanatçıların yer alacağını ve Ali Hoca’nın, Trio, Quartet için yazdığı Oda Müziği eserlerinin yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yorumladığı 2 eserinin de olacağını sözlerine ekledi. Kalgay, bu haberi müjdelemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

TANPINAR: “PANDEMİ ORTAMININ HEPİMİZİ ETKİLEDİĞİ OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR, MÜZİĞİN ÖNÜNDE ENGEL OLAMAYACAK.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim’in, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ile birlikte, her yıl birçok projeye imza attıklarını dile getirdi. Tanpınar, “Bu yıl yeni koşullar ve pandemi ortamına rağmen, işbirliğimizin güçlenerek devam edebilmesini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. “Telsim olarak, bu keyifli çalışmayı Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşabilmenin ilk adımını, Kuzey kıbrıs Müzik Derneği Başkanı değerli dostum Halil Kalgay ile birlikte atıyoruz.” diyen Tanpınar, imza altına alınan projede en büyük emeğin değerli Üstat Ali Hoca ve Kıbrıslı Türk sanatçıların olduğunu dile getirdi.

Tanpınar, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu değerli çalışmasına, Telsim olarak büyük bir memnuniyetle imza koyduklarını ifade eden Tanpınar, “Bu pandemi ortamının hepimize getirdiği olağanüstü koşullar, müziğin önünde engel olamayacak. Dolayısıyla, böylesi kıymetli bir müzik çalışmasını, pandemi ortamında evlerinize ulaştıracağız ve bu müzik keyfini hep birlikte yaşatmaya gayret göstereceğiz.” dedi.

Tanpınar, “Bu işbirliğini bize sunduğu için sayın Halil Kalgay’a ve Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğine, aynı zamanda bizlerle birlikte olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’ne de çok teşekkür ediyorum.” dedi.