Kıbrıslı Türk anne, Güney Kıbrıs'taki çocuğuna kavuştu

UNFICYP tarafından yapılan açıklamada, bir Kıbrıslı Türk annenin Kıbrıs’ın güneyinde bir hastanede doğum yaptığı ardından da Kuzey’e geçtiği belirtildi.

Çocuğun erken doğumdan dolayı hastanede kontrol altına alındığı söylenirken, BM mensubu aracılığıyla dün ara bölgede çocuğun annesine teslim edildiği ifade edildi.

UNFICYP’nin açıklaması şu şekilde:

“İyi bir haber mi arıyorsun?

Hint bir BM mensubu, prematüre doğmuş bir bebekle Kıbrıslı Türk annesinin bir araya getirilmesini sağladı.

Anne Güney’de doğum yapıp Kuzey’e dönmüştü ve bebeğinden ayrı kalmıştı.

Anne ve bebeğin durumu iyidir.

İnsani yardım Koronavirüs döneminde UNFICYP için en üst öncelik olmaya devam ediyor.”

Kıbrıs Postası