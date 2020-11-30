Kıbrıslı Rum’a çarpıp ölümüne neden olan taksi şoförü hakkındaki karar açıklandı

Ercan-Yonca kavşağı anayolunda 28 Mayıs 2017 yılında yaya olarak yolu geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Alexandrou’ya çarpıp hayatını kaybetmesine neden olan taksi şoförü Fırat Demir hakkındaki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ki yargı süreci tamamlanan Demir 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Davanın kararında sanığın 100 kilometre hız sınırlaması olan yolda 120 kilometre hızla seyrettiğini ve yayayı 100 metre mesafeden görüp, hızını salim hadde indiremediği olguları sanığın aleyhine değerlendirilirken, olay tarihinde 68 yaşında olan Andreas Alexandrou’nun da bariyerleri atlayıp anayola giriş yapması katkısal kusur olarak kabul edilip sanık lehine değerlendirildiği öğrenildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

28 Mayıs tarihinde saat 17.15 raddelerinde Ercan-Yonca kavşağı anayolu üzerinde meydana gelen kaza, Fırat Demir yönetimindeki TMF 489 plakalı taksi ile soldan birinci şerit içinden kuzey istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada banket içerisinde durup beklemekte olan ve yolun karşısına geçmek için yola giriş yapan 68 yaşındaki Andreas Alexandrou’ya şerit değiştiği esnada aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

Kıbrıs Postası