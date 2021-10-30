İki gün sürecek Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan Genel Kurultayı başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayda Genel başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.

Kurultayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, UBP Kurultayı’na katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Binali Yıldırım, UBP’nin başarılı bir kurultay geçirmesini dileyerek sonuçlarının hep UBP’ye hem de KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin 98 yıl kutlamaları ile birlikte kalplerimizin bir kere daha birlikte attığını görmekten memniniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, KKTC’nin Akdeniz’de sadece bir ada değil, Anadolu’nun vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekti.

1974 Barış Harekatı’nda yaptığımız gibi, bundan böyle de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım , “KKTC bayrağı altında yaşayan siz kardeşlerimizin, barış içinde, hür ve bağımsız yaşamaları bizim milli davamızdır. Biz siyaset gözetmeksizin, Kıbrıslı kardeşlerimizin her derdini kendi meselemiz olarak görüyoruz’ dedi.

KKTC’nin edebiyete kadar hür yaşamaları için, Türkiye ile kardeşlik bağlarının devam etmesinin elzem olduğuna vurgu da yapan Binali Yıldırım “Biz et ve kemik gibiyiz birbirimizden asla ayrılmayız, daima KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Yıldırım, 50 yıldır Kıbrıs meselesinde bir arpa boyu yol alınmadığını belirterek, İki egemen devletin işbirliğine dayalı bir çözümün artık tüm dünya tarafından duyulduğunu ifade ederek, Türkiye ve KKTC’nin bu yönde ele ele gönül gönüle kararlılıkla mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün sulandırmaya çalışanlar olduğuna da vurgu yapan Binalı Yıldırım, “Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği için garantörlüğümüz ilelebet yaşamaya devam edecek. bu topraklarda iki ay yıldızlı bayrak dalgalanmaya devam edecektir ve Kıbrıs Türkleri’nin hakları elde edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerinin daha da ileriye taşınacağını yürekten inandığını da ifade eden AKP Başkan vekili, Kurultay’dan en hayırlı neticenin çıkmasını temenni etti.



