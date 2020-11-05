Kıbrıs’ın güneyinde okullar e-devlet’e dahil ediliyor

Güney Kıbrıs Milli Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou, kamu eğitim sistemini modernize etmek ve dijital çağa geçişe yardımcı olmak amacıyla, hükümetin okullar için bir e-devlet sistemi kuracağını ve proje için bir ihale çıkardığını duyurdu.

Prodromou, "İhale, Kıbrıs halk eğitiminde gelişmiş ve bütünsel bir e-devlet sisteminin tedariki, kurulumu, bakımı ve işletilmesi ile ilgili" dedi.

Projenin 25.335.000 € artı KDV bütçesi var, bu da 27.8 milyon € luk bir yatırım anlamına geliyor. İhale için son tarih 18 Aralık olup, proje 2023 yılına kadar tamamlanacak: "Amaç, günlük yaşamda ebeveynlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul idarelerinin ve diğer ilgili tarafların internet üzerinden okulların tüm hizmetlerine erişebilecekleri kullanışlı araçlara sahip olmaktır."

Yeni sistem kapsamında eğitimle ilgili tüm bilgiler anında kullanıma sunulacak, başvurular elektronik ortamda yapılabilecek ve erişim bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar aracılığıyla mümkün olacak.

Öğrenciler okul müfredatına, notlarına, sınav programına, gezi ve ziyaretlere ilişkin ayrıntılara, disiplin konularına ve prosedürlerine ve başvuru formlarına elektronik erişime sahip olacaklardır.

Ebeveynler, çocuklarını elektronik olarak kayıt ettirip transfer edebilecek, okulla mali işlemler yapabilecek ve mali destek konuları da dahil olmak üzere her türlü başvuruyu ele alabilecek. Ayrıca test sonuçları ve sınavlarla ilgili anında ve eksiksiz çevrimiçi bilgilere sahip olacaklar.

Öğretmenler, etkileşimli not verme ve gerçek zamanlı öğrenci katılımı gibi hizmetlere çevrimiçi erişime sahip olacak. Elektronik olarak izin başvurusunda bulunabilecek ve devamsızlık, yerleştirme, seyahat ve şikayet konularını ele alabilecekler. Bu sistem aracılığıyla sorunları bakanlığa bildirebilecek ve talepte bulunabilecekler.

Prodromou, “Bakanlık, okul birimlerinin elektronik yönetimini tanıtıyor. Bu şekilde okul altyapısını anında ve etkili bir şekilde izleyeceğiz. Personel katılımını elektronik olarak yönetecek”diye ekledi.

Projeye göre; ekipmanı doğrudan ve verimli bir şekilde yönetecek, öğretmenlerden gelen talepleri ve ilçe eğitim ofislerinden gelen talepleri alacak ve ele alacak.

Ek olarak, istatistikler eğilimleri ve öğrenme sonuçlarını ve hatta demografiyi analiz etmeyi mümkün kılacaktır.

“Destek Hizmetleri Sistemi” başlıklı proje, Avrupa Birliği Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir.