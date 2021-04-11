Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Ayı’nda ihtiyaçlı ailelerin yanında

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Ayı süresince KKTC'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatacak. Evkaf, TC Vakıflar Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve TC Lefkoşa Elçiliği’nin katkılarıyla, özellikle pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşen ve evlerine gelir girmeyen ailelere, yerel sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ulaşacak.

Yaklaşık 10 bin gıda paketinin dağıtılacağı proje çerçevesinde Ramazan ayının dayanışma ruhu yaşatılacak. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Ramazan Ayı’nın yardımlaşma ve ayrım gözetmeden tüm ihtiyaçlılarla bereketi paylaşma için bir fırsat olduğu vurgulanarak, içinden geçilen bu zorlu günlerde insanlara bir miktar da olsa nefes olmanın hedeflendiği belirtildi.