Kıbrıs Vakıflar Bankası ülkedeki otellerde tatil için kredi sunmaya başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar Bankası ülkedeki turistik tesislerde konaklama şartıyla sunulan kredi ile ilgili protokol imzalandı. İmza töreninde Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

İmzalanan protokole göre, tatil kredisi için 30 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek, kredi 15 bin TL’ye kadar olup ilk üç 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve faiz oranı aylık yüzde 0.50.

Bahse konu krediyi alabilmek için tatil için seçilen tesisin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve güvenlik sertifikası almış olması gerekiyor, başvuruda turistik tesisten ve/veya seyahat acentesinden rezervasyon dökümü talep edilecek.

Protokole Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel imza attı.

TATAR

Törende yaptığı konuşmada Başbakan Ersin Tatar, protokolün hem ülkedeki turistik tesislere hareketlilik getirmek hem de ülke insanına tatil imkanı sağlama düşüncesiyle tasarlandığını söyledi.

Kıbrıs Vakıflar Bankasının ucuz kredi imkanının başka bankalara da örnek olması temennisinde bulunan Tatar, 2019’da vatandaşın ülkedeki turistik tesislerdeki gecelemesinin 50 bin civarında olduğunu, yurt dışı tatil imkanının düşmesiyle 2019’daki geceleme sayısının geçilmesini umduğunu dile getirdi.

KKTC’nin Koronavirüs salgını açısından en güvenli ülke olduğuna işaret eden Tatar, dışa açılımla birlikte bir takım sıkıntıların olabileceğini ancak bunların engellenmesi için Hükümetin gereken tedbirleri alacağını belirtti.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, covid-19 salgını nedeniyle halkın evlerine kapanma zorunda kaldığını, kredi paketinin vatandaşa yerli otellerde tatil yapma imkânı sağlamak için Vakıflar Bankası’yla geliştirildiğini anlattı.

Üstel, kredi imkanıyla hotellere hareketlilik ve seyahat acentelerine ivme kazandırmayı da umut ettiklerini söyledi.

BEYKAN

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan, Kıbrıs Vakıflar Bankası olarak pandemi süresince katkı koyma bakımından öncülük yaptıklarına inandıklarını söyledi.

Beykan, hem tatil imkanı sunma hem de acente ve otellere bir katkı aktarabilmek adına kredi teklifinin geliştirildiğini ifade etti.