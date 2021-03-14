"Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi dünyaya anlatılacak"

"Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi dünyaya anlatılacak"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1963-1968 yıllarında yaşanları anlatan; çekimleri Gazimağusa’da devam eden  TRT dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın  setini ziyaret etti.

Dizi çekimleri hakkında bilgi alan ve çekimleri izleyen Tatar, oyuncularla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seti ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,  dizi ekibine teşekkür ederek, dizinin geniş bir kadro ve yaklaşık 150  kişilik bir oyuncu grubuyla çekildiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dizinin esas hedefinin Türk kamuoyu olduğunu belirterek,  “85 milyonluk Türkiye’ye bu diziyi izlettirmek için olağanüstü bir çaba ve  TRT’nin ortaya koyduğu  irade ve büyük bir bütçe… Böyle ekonomik sıkıntıların olduğun bir dönemde  böyle bir bütçenin diziye ayrılmasını olumlu olarak karşılıyorum. Bir bakıma  Türkiye’nin bu meseleye verdiği değer ve önem  itibarıyla böyle bir çalışmanın  burada oluyor olması  Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin hem Türkiye hem bütün dünyaya duyurulması  açısından çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün  mücadelesini ve haklılığını propaganda ve medya aracılığıyla yıllardır dünyaya duyurmaya çalıştığını söyleyerek,  televizyon dizisi aracılığıyla, Kıbrıs Türk halkının  o günlerde karşı karşıya kaldığı  sıkıntı, vahşet, soykırım , Rum-Yunan ikilisi ve EOKA’cıların Kıbrıs Türkü’ne uyguladıkları terörün  nakledilmesiyle  çok önemli mesajlar verileceğini vurguladı.

Dizinin ilk bölümünün mart ayı sonunda hazır olacağı bilgisini aldığını kaydeden Tatar,  ilk etapta 26 bölüm yayınlanacağını,  devamının da söz konusu  olduğunu  kaydetti.

Dizinin 1963-1968 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının  maruz kaldığı  sıkıntıları ekrana getirdiğini söyleyen  Tatar,   büyük bir emek verilerek çekilen dizinin Türk kamuoyunda izlenmesi temennisinde bulundu.

TRT’nin  diziyi en iyi şekilde yayınlayacağına inanç belirten Tatar,   dizinin 85 ülkede de  izlenebileceğini kaydetti.

 Kıbrıs  görüşmelerinin gündemde olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısına gitmek için çok yoğun bir çalıma içerisinde olduklarını  ve bütün dünyanın gözünün Kıbrıs’ta olduğunu belirterek, “Bizim burada  söyleyeceğimiz Kıbrıs Türk halkının yıllardan beridir verdiği mücadele  haklılık temelinde yani egemen eşitliğe dayalı,  iki devletin iş birliği şeklinde  bir anlaşma zemini arayışı  içerisinde olacağımız.  Bu dizinin  bu  zamanda çekiliyor olası ve 5+1 öncesinde yayına girecek olması o bakımdan da  bize  güç vermektedir” şeklinde konuştu.

Tatar,  Kıbrıs Türkü’nün  gönlünün ve yüreğinin Türkiye Cumhuriyeti ile bir olduğunu vurgulayarak,  “Türkiye Cumhuriyeti bu ülkenin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur. Bu hep böyle olmuştur. Özellikle o yıllarda da. Dizide de muhakkak göreceğiz.  Hiçbir zaman Türkiye Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmamıştır. “ dedi.

Tatar,  Kıbrıs Türkü’nün güveneceği, dayanacağı tek ülkenin ;  garantörü, ana vatanı  ve aynı zamanda da 1900 kilometre sahil şeridiyle bölgenin en büyük   ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu,  Türkiye’nin  bu sebeplerle  garantör olarak Kıbrıs meselesinin içerisinde olduğunu kaydetti.

 Dizinin Kıbrıs Türk halkı adına önemli mesajlar vereceğini belirten Tatar,  Kıbrıs Türk halkının  adadaki güvenliğinin  ancak Türkiye’nin  garantörlüğüyle sağlanacağını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1960 yılında iyi niyetle bir takım anlaşmalara imza attığını  ancak hemen ardından  1963’te “Kanlı Noel”le başlayan saldırıların   Kıbrıs Türkü’nü yaşadığı topraklardan yok etme noktasına geldiğini , Kıbrıs Türk halkının büyük bir soykırımla karşı karşıya geldiğini, dizide bunarlın da görüleceğini  ifade etti.

Diziyi yoğunluklu, detaylı bir çalışma olarak niteleyen Tatar,  “Gördüğüm  kadarıyla gerçekten iyi çalışılmış. İnşallah ekranlarda da  hak ettiği başarıyı alır.” dedi.

Tatar,  Kıbrıs’ta yaşananlar ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı olayların dizi aracılığıyla tüm dünyaya aktarılacak olmasının  önemini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkması için  geçmişi ve tarihi bilmenin önemli olduğunu kaydetti.

“Bu işler hata kaldırmaz, hatayı  yaptığınız zaman yıllar geçer çok büyük pişmanlıklar ortaya çıkar” diyen Tatar,  “Bunun için geçmişten aldığımız dersle bundan sonra yapacağımız  anlaşmanın sağlam olması lazım, sürdürülebilir  olması lazım, kalıcı olabilmesi, adil olması lazım ve en önemlisi  Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içerebilmesi lazım. Bütün bunları değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Tatar, Kıbrıs’ın artık yerel  bir konu olmaktan çıkıp dünya devletlerinin de rol almaya çalıştığı bir bölge halini aldığını, petrol ve doğal gaz kaynakları  ve stratejik boyutuyla çok önemli bir  süreçten geçtiğini söyledi.

Tatar, “Tarihe baktığımızda; buradaki hak, çıkar ve menfaatlerimizin, ulusal   pozisyonumuzun  güvenliğimizin korunması bakımından çok  sağlam, geçmişten ders alarak yapılacak olan  bir anlaşmanın önemli olduğu  çok da dikkatli olmamız gerektiği mesajı verilmektedir.” Dedi.

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