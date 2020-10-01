Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde malzeme yapılmasına en gerçekçi tepki Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman’dan geldi.

Sosyal medya hesabında bu konuyu işleyen Harman, Türkiye’yi sevenler ya da sevmeyenlerin seçimi gibi bir algı yaratılmasına ateş püskürdü.

Yazısında uyarılarını sıralayan Harman, bir seçim uğruna halkı bölerek Anadolu’daki kardeşlerine karşı ‘nankör’, ‘hain’ olarak lanse ettirmek yapılabilecek en büyük HAİNLİKTİR!” dedi.

Harman’ın yazısı şu şekilde;

⚫ Yanlış yapıyorsunuz ve KAYBEDECEKSİNİZ!

⚫ Bilmiyorum size bu akılları kim veriyor yada kimler bu şekilde yazılar yazıp paylaşmanızı istiyor ama, bilin ki YANLIŞ yapıyorlar ve sizlerde YANLIŞ şeyler YAZIYORSUNUZ!

Kıbrıs Türkü ile Anadolu insanını KUTUPLAŞTIRARAK bir yerlere varamazsınız.

Aksine arayı daha da çok AÇAR ve ileride telafisi gerçekten zor olabilecek YARALANMIŞ ilişkilere sebep olursunuz!

İnsanları bir birlerine düşürerek, Türkiye’yi SEVEN yada Türkiye’yi SEVMEYEN diye ayırmaya çalışmak ve bu argüman üzerinden algı yaratma yolunu seçmek ise son derece TEHLİKELİ bir oyundur!

Bu söylemlerinizin ve yazdıklarınızın insanları nasıl bir ÖFKE SARAMALINA soktuğunu görüyor musunuz?

Elbette ki görüyor ve bunu bilinçli olarak yapıyorsunuz.

Ama bilin ki bu ters TEPECEK!

Kıbrıs Türkünün Anavatanına bağlılığını ÖLÇMEK ve SORGULAMAK sizlere DÜŞMEZ!

Hele ki, bir seçim uğruna halkı bölerek Anadolu’daki kardeşlerine karşı ‘nankör’, ‘hain’ olarak lanse ettirmek yapılabilecek en büyük HAİNLİKTİR!

Ve bilin ki, Kıbrıs Türk’ünün anavatanına bağlığı İSPAT da İSTEMEZ !

Bizler bunu TARTIŞTIRMAZ ve KONUŞTURTMAYIZ bunu da kafanıza SOKUN!!!

Siyasetinizi de, kalemşörlüğünüzü de başka konularda yapın artık mide bulandırdınız!

Alemin Türkiye’ye bağlısı siz!

İyi ilişkiler kurabilenleri de siz!

En büyük Türk de siz!

Sizinle aynı düşünmeyen fikir ayrılığına düşen her kim varsa onlarda Vatan haini öyle mi?

Hade be başka tarafa!

Şunu o kafalarınıza sokun ki;

Kıbrıs Türkü ÖZGÜRDÜR!

Kıbrıs Türkü LAİKTİR!

Kıbrıs Türkü AYDINDIR!

Kıbrıs Türkü Anavatanı için CAN VERENDİR!

Kıbrıs Türkü Mustafa Kemal dedi mi Ağzından bir daha, bir daha, bir daha Mustafa Kemal çıkandır!

Ve Kıbrıs Türkü, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENDİR!

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:43