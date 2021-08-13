KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE VE İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI:

“SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMİYORUZ”

Covid-19 salgını süresince özelsektörde işletmelerinde istihdamı korumak amacıyla sağlanan Sosyal Sigorta Prim Desteği, Temmuz ayı itibarıyla sona ermiştir.Odamız tarafından yapılan ısrarlı girişimlere karşın, bu desteğin sürdürülmesi konusunda hükümetint utumunun olumsuz olduğu görülmüştür.

Sosyal Sigorta Prim Desteği’ni devam ettirilmemesi halinde;

-İstihdamın azalmasına,

-İşsizliğin artmasına,

-Sosyal Sigortalar prim ödemelerinin azalmasına,

-İşsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmasına,

-İşyerlerinin kapanmasına ve daha başka ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağı aşikârdır.

Hükümet tarafından budesteğin sürdürülmesi için ileri sürülen‘kaynak yoktur’gerekçesi kabul edilemez bir cevaptır.

Bu kaynağın bulunmaması halinde doğacak ekonomik ve sosyal sorunları gidermek için çok daha büyük kaynaklara ihtiyaçduyulacağı açıktır ve hükümet de bu gerçeği görmemezilikten gelmektedir.

Bütün bu sorunlar hükümete anlatılmaya çalışılmış ancak hükümet bunları dikkate almamaktadir bizleri,çalışanlarımızı işten durdurmak ya da sosyal sigorta primlerini ödememek seçenekleri ile karşıkarşıya bırakmıştır.

KıbrısTürkTicaretOdası olarak üyelerimizi, çalışanlarını değil, sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurmaya çağırıyoruz.

KıbrısTürkTicaret Odası, bu konudaki girişim ve çalışmalarını devam ettirmekte kararlıdır. Hükümet, kendi ödemelerini yapaca kkaynakları oluşturmaya devam

edebilmek istiyorsa iş dünyasının sesine de kulak vermek zorundadır. KıbrısTürkTicaretOdası, gerekli uyarılar ıyapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

HÜKÜMET GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMADIĞI SÜRECE, SOSYAL SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİ ÖDEYEMEYİZ VE ÖDEMEYECEĞİZ!

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 13:52