Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Eylemde: 4. hemşiremiz de pozitif

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Eberler Sendikası açıklama yaparak, “Psikiyatri hastanesinde fiziki koşulları bilim dışı olan sözde Covid-19 kliniğinde başta meslektaşlarımızın ve hastalarımızın can güvenliği için talep etmiş olduğumuz düzenlemede herhangi bir iyileştirme yapılmadığı için dün verdiğimiz süre dolmuş ve an itibari ile üye meslektaşlarımızla birlikte kliniğe giriş yapılmamıştır” denildi.