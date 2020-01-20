Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Anılıyor

Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Anılıyor
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Türkiye’de futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mete Adanır, 31. ölüm yıl dönümünde bugün kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Ülkenin yetiştirdiği, Türkiye 1’inci Ligi’ndeki Futbol Elçisi olarak adlandırılan Mete Adanır için anma töreni saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Adanır, Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989’da Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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