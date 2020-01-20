Kıbrıs Türk Futbolun Acı Kaybı

Kıbrıs Türk Futbolun Acı Kaybı
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Özelde Çetinkaya kulübünü genelde ise futbol camiasının tanınmış isimlerinden Özkan Debbağ hayatını kaybetti.
Çetinkaya camiasında büyük üzüntü yaratan Özkan Debbağ’ın vefat haberini Kulüp Başkanı Bülent Dizdarlı üzüntü ile duyurdu.
Dizdarlı yaptığı paylaşımda ”Çetinkaya camiasının ileri gelenlerinden sevgili Özkan Debbağ’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yaslı ailesinin ve camianın başı sağolsun” dedi.

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